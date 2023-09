Onbekende pareltjes en welbekende monumenten gratis toegankelijk tijdens Open Monumentendag 2023

SUDWEST-FRYSLAN - Achter elk monument zit een verhaal, maar wat zijn deze verhalen dan? Zaterdag 9 september is hét moment om dat verhaal te ontdekken. Dan openen namelijk tientallen monumenten in Súdwest-Fryslân gratis hun deuren voor het publiek.

Ontdek het bijzondere verhaal van een oude kerk, loop binnen bij een boerderij uit de 17de eeuw dat nu als gastenverblijf dient of bezoek één van de authentieke molens die nog in gebruik zijn als houtzagerij of als korenmolen. In Súdwest-Fryslân zijn meer dan 50 monumenten verdeeld over 21 kernen op zaterdag 9 september (en een aantal monumenten ook op zondag 10 september) gratis toegankelijk. Van relatief onbekende pareltjes tot welbekende monumenten als de Waterpoort in Sneek en de Broerekerk in Bolsward.

Petra van den Akker, wethouder Erfgoed heeft nog een tip voor geïnteresseerden: “Open Monumentendag is een bijzondere dag in Súdwest-Fryslân. Verdeeld over al die kernen staan zoveel bijzondere monumenten met een eigen verhaal. Eén van mijn persoonlijke favorieten is de molen in IJlst, De Rat. De molen is niet alleen een prachtig gezicht, daar wordt ook nog steeds hout op de ambachtelijke wijze hout gezaagd. Ik raad iedereen aan daar een kijkje te nemen.”

In Súdwest-Fryslân staan in totaal meer dan 740 rijksmonumenten en meer dan 140 gemeentelijke monumenten. Daarnaast heeft het Rijk 20 gebieden aangewezen als beschermd dorps- stadsgezicht. Súdwest-Fryslân kent ook nog 8 gemeentelijke dorpsgezichten. Het zijn niet alleen de bijzondere aanzichten en unieke interieurs die deze monumenten maken. Het is de combinatie met het verhaal dat een monument vertelt over Súdwest-Fryslân. “Het is het narratief van onze gemeente. Het tekent en kleurt ons. De monumenten vertellen elk hun eigen, unieke verhaal.”

Fotowedstrijd

Dit jaar organiseert de landelijk organisatie van de Open Monumentendag samen met de grootste erfgoedorganisaties van Nederland de Open Monumentendag Fotowedstrijd. Iedereen die passie heeft voor fotografie wordt uitgedaagd om tijdens Open Monumentendag iconische foto’s van monumenten te schieten. Topfotograaf en juryvoorzitter William Rutten (bekend van o.a. RTL “Het Perfecte Plaatje”) zal, samen met een afvaardiging van de erfgoedorganisaties, een deskundig oordeel vellen over de ingezonden foto’s. De hoofdprijs? Een prachtige Sony compactcamera t.w.v. € 1.699,-.

Een overzicht van alle deelnemende monumenten en meer informatie over de fotowedstrijd vindt u hier: https://sudwestfryslan.nl/publicatie/open-monumentendag.

UITfestival

Naast Open Monumentendag vindt op 9 september op veel plekken ook het culturele UITfestival plaats. In de diverse centra van dorpen en steden is dat de aftrap van het culturele seizoen 2023/2024. Meer informatie over het UITfestival vindt u hier: https://uitfestivalswf.nl/

“Ben je altijd al nieuwsgierig geweest om achter de oude deuren van één van de monumenten te kijken? Dan is dit je kans! Ontdek de bijzondere parels en de prachtige verhalen van Súdwest-Fryslân die hierachter schuil gaan. En snuif ondertussen de cultuur op tijdens het feestelijke UITfestival”, moedigt Van den Akker de lezer tot slot aan.