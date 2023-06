On The Move en Keep Going treden op tijdens City Proms in Leeuwarden

SNEEK- Als On The Move en Keep Going uit Sneek een ding duidelijk maakt, dan is het wel dit: muziek onder de jeugd is springlevend. Laat je meevoeren op een ontdekkingstocht vol muziek.

Over, boven en onder water, waar ontdekkingsreizigers en zeemeerminnen de hoofdrol spelen. En wie weet kom je oog in oog te staan met piraten.

On The Move is het muzikaalste, leukste en gezelligste jeugdorkest van Súdwest-Fryslân. Vorig jaar vierde de vereniging het honderdjarig bestaan. Het programma spreekt tot de verbeelding: Conquest of Paradise, Little Mermaid en The Pirates of the Caribbean. See you CityProms !