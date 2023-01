‘On The Job’ opleidingen nu ook in Sneek

SNEEK- Vanaf februari ‘23 start Gastvrij Fryslân met de ‘on the job’ opleidingen bij Van der Valk Sneek en restaurant Onder de Linden in Sneek. Met deze opleidingen bieden wij een aanvulling op reguliere bol-en bbl -opleidingen. ‘On the job’ betekent dat studenten bijna niet meer naar school gaan en volledig op locatie worden opgeleid. De docenten en de praktijkopleiders begeleiden hen in een inspirerende leeromgeving en ondertussen leren ze alle kneepjes van het vak.

Binnen Gastvrij Fryslân kun je je diploma halen als zelfstandig werkend kok, gastheer/gastvrouw (niv. 3) of meer allround waarbij je kiest voor manager/ondernemer horeca (niv. 4).

Wil jij je opleiding samen met de praktijk vormgeven en leren in jouw tempo en krijg je energie door te doen? Meld je dan nu aan voor de opleidingen van Gastvrij Fryslân!

Eerder zijn we succesvol gestart in Leeuwarden bij het WTC WestCord Hotel in Leeuwarden. Vanaf sept ‘23 is deze opleiding ook mogelijk in Heerenveen, Harlingen en Drachten. Voor meer informatie of om je aan te melden voor een beleefdag ga je naar gastvrijfryslan.nl

Gastvrij Fryslân is een samenwerking van Friese ondernemers, onderwijs en de provincie Fryslân.