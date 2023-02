"ON Sneek" verkleint achterstand met winst op ON Groningen

Eenzelfde draaiboek

De gasten uit Groningen grepen meteen na het eerste fluitsignaal het initiatief en waren blijkbaar van plan om het scenario uit de heenwedstrijd - ONS Sneek leidde toen halverwege met 0-2 - te voorkomen. Dat lukt tot. minuut éénentwintig, toen ON Groningen-doelman Erwin Heidekamp bij een harde schuiver van Nick Kleen zijn hand niet goed of niet voldoende achter de bal kreeg. Daarmee dreigde toch weer eenzelfde draaiboek als eertijds op Coenderborg, te meer omdat ONS Sneek daarvoor met een kopbal van Stefan Westra en een uithaal van Ewart Ottema ook als een paar keer gevaarlijk was geweest. De gasten zorgden in hetzelfde deel van de wedstrijd via Thomas Careman overigens ook een keer voor gevaar, doch de inzet van ON’s topscorers belandde in het zijnet.



Vervlakking

Niet lang na de openingstreffer dwong Nordin Tahboun met een artistieke inzet doelman Heidekamp tot een reflex uit de categorie “katachtig” en even later liet Tim Deelen met het hoofd een behoorlijke kans op de gelijkmaker onbenut. Na die kopbal vervlakte de wedstrijd, al verwees Rik Koelewijn voor de thee nog wel een doelpoging van de gasten naar de vergetelheid, iets wat op slag van rust ook het lot was van een inzet van Rick Wiersma (naast).



Goalies

Na wat vuurwerk in de openingsminuten van de tweede helft - een schuiver van Kleen en een stuiterbal van Careman - klopte Ottema twee keer op de Groninger deur. De eerste keer schoot de ONS-spits op aangeven van Koelwijn voorlangs en bij de tweede actie moest hij in een rechtstreeks duel met doelman Heidekamp zijn meerdere in de Groninger goalie erkennen. Ook de Sneker goalie i.c. Tristan Boersma onderscheidde zich in die fase, want nadat hij bij de hiervoor genoemde stuiterbal al zijn kwaliteiten toonde, toonde hij die bij een één op één-situatie met Deelen opnieuw.



Schoonheid

Vervolgens liet Mark Westra na om de marge te verdubbelen. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want dik tien minuten voor tijd mocht Delachance Sabuni vanaf dit twintig meter aanleggen en de wijze waarop de invaller de vrije trap binnen schoot, was van ongekende schoonheid. Daarmee was de topper beslist en die beslissing had in de toegevoegde tijd nog hoger uit kunnen vallen.



De laatste uithaal van Wesley Tankink belandde echter net naast de voor hem verkeerde kant van de paal. Daar kon echter niemand met oranje bloed om malen en al helemaal niet, toen duidelijk werd dat Oranje Nassau Sneek dat komende zaterdag voor de beker vierde divisionist HZVV ontvangt, met de overwinning op de naamgenoot uit Groningen twee punten op koploper Pelikaan S was ingelopen.

O.N.S. Sneek - Oranje Nassau Groningen 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Nick Kleen (21.), 2-0 Delachance Sabuni (79.)

Scheidsrechter: D. Smit

Gele kaart: Stefan Westra, Ewart Ottema (ONS Sneek), Guirijn Boelens, Thomas Carenan, Rick Wiersma, Bernard Suffner (Oranje Nassau Groningen)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Joran Swart, Patrick van der Veen (30. Glenn Buma), Geoffrey Eekhof, Wesley Tankink, Stefan Westra, Mark Westra, Nordin Tahboun (68. Delachance Sabuni) , Ewart Ottema en Nick Kleen (80. Pieter Abe de Jong)

Bron: https://pengel.weebly.com