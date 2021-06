Omwonenden zijn petitie gestart tegen het zonnepark Oppenhuizen

Naar de geluidseffecten is vanuit de gemeente geen akoestisch onderzoek gedaan en de Milieu Effect Rapportage (MER) is inmiddels verlopen, terwijl de werkzaamheden aan het zonnepark al zijn begonnen.

Daarnaast is al heel lang bekend dat er geen draagvlak is in Top en Twel om te participeren in het zonnepark. Een draagvlak meting onder de bewoners is nimmer uitgevoerd. Verder is de vraag hoe belastend het zonnepark is voor het elektriciteitsnet. Is er straks nog wel ruimte voor individuele en lokale duurzame initiatieven, zoals zonnepanelen op daken?



De verstrekte omgevingsvergunning aan opdrachtgever Powerfield zou volgens de gemeente onherroepelijk zijn. Belangengroepen en bewoners die zich verzet hebben tegen het zonnepark voelen zich buitenspel gezet door gemeente Súdwest-Fryslân en blijven achter met onbeantwoorde vragen.

De online petitie is in korte tijd al meer dan 100 keer ondertekend!

Klik op de link:

Petitie Stop het Zonnepark!

Bron: www.topentwelonline.nl