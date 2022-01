OMT adviseert medische mondkapjes, Lampe Sneek al aan de slag

Medische mondkapjes beschermen beter tegen het coronavirus, is de conclusie van het OMT na nieuw onderzoek. Er zijn verschillende types medische mondkapjes: type 1, type 2 en type IIR. Het verschil met bijvoorbeeld katoenen mondkapjes is dat de medische variant getest is.

98 procent uitstoot tegengehouden

Op dit moment worden de zelfgemaakte en de katoenen mondkapjes nog geaccepteerd, net als de type 1-mondkapjes. Binnenkort mogelijk niet meer. "Een niet-medisch mondmasker beschermt wel tegen overdracht, maar we weten niet precies hoeveel", zegt Everhard Hofstra van de GGD Fryslân.

Het OMT adviseert dat mensen minstens type 2-mondkapjes dragen in ruimtes waar niet genoeg afstand kan worden gehouden, ook buiten. "Die mondkapjes zijn getest, er zitten andere materialen in. Type 2-mondkapjes houden 98 procent van de uitstoot tegen."

Het bedrijf Lampe in Sneek maakt medische mondkapjes. "Begin 2020 zijn wij erin gestapt om de gezondheidszorg te helpen", zegt Quintus Lampe, de eigenaar van het bedrijf. "De normen voor mond-neusmaskers zijn best ingewikkeld voor het grote publiek. Aan medische mondmaskers hangt een Europese norm waar ze aan moeten voldoen."

Een van de belangrijkste normen is wat het mondkapje wel en niet doorlaat en hoeveel precies. "Er zijn verschillende klassen medische mondmaskers. Type 1 is 90 procent effectief en type 2 98 procent. Als de overheid wil dat iedereen type 2 draagt, dan is dat wel lastig in deze markt. Een mondkapje dat eruitziet als een 'lapje' beschermt eigenlijk alleen een ander. Als je het helemaal goed wilt doen, moet je een mondkapje hebben dat helemaal afsluit."

Begin 2021 stortte de productie in, zegt Lampe. Hij hoopt dat de vraag nu weer terugkomt. "Er lijkt een tekort aan klasse 2-mondkapjes, dus ik verwacht dat er gebeld gaat worden. Er zijn testen gedraaid, er is voldoende voorraad, Empatec kan ondersteunen bij de inpak. We kunnen 20.000 per dag produceren."

Vrijdag 14 januari is er weer een persconferentie. Dan wordt er meer duidelijk over het gebruik van mondkapjes.