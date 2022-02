Omrop Fryslân zendt wielrenevenementen Bloeizone en Elfsteden Race live uit

De Bloeizone Fryslân Tour is een wedstrijd voor vrouwen en de voortzetting van de Healthy Ageing Tour. De Elfsteden Race is de eerste zelfstandige wedstrijd voor mannen op de internationale kalender sinds 2009 in Fryslân.

De Bloeizone Fryslân Driedaagse bestaat uit drie tijdritten: donderdag 3 maart in Surhuisterveen, vrijdag 4 maart in Eastermar - Bakkeveen en zaterdag 5 maart in Drachten.

Bij de Elfsteden Race zullen de fietsers de Elfstedentocht fietsen, met start en finish in Leeuwarden.