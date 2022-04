Omrop Fryslân wint Europese prijs met vlog-detective 'Jennifer Stript'

Circom is de Europese vereniging van regionale omroepen. In totaal zijn 209 stations aangesloten bij de organisatie. Sinds 1990 reikt Circom jaarlijks in tien verschillende categorieën Awards uit voor de beste producties gemaakt door regionale omroepen.

'Jennifer Stript' is ontwikkeld door Halbe Piter Claus, regisseur en programmamaker bij Omrop Fryslân, als onderdeel van een breder gezondheids- en leesbevorderingsproject. Bij de YouTube-serie hoort ook het Friestalige boek Skuldich. Alle leerlingen uit de eerste klas van het voortgezet onderwijs hebben dat gekregen.