Omrop Fryslân organiseert groot Hea!-feest ter ere van 20-jarig jubileum

Centraal staan de mensen en de onderwerpen die de afgelopen 20 jaar in Hea! te zien zijn geweest. Zo kun je die dag een 'meet-and-greet' hebben met bijvoorbeeld De Paus van Leeuwarden, dragqueem Curvalicious Diamond of de broers Douwes. Maar er zijn ook kraampjes met bijzondere verzamelingen uit Hea!, zoals oud ondergoed, luciferkerken of geboortekaartjes.

Er zijn demonstraties van mooie ambachten en er is muziek: voor deze gelegenheid staan Ben en Ruurd nog één keer samen op het podium. Maar ook de doedelzakken van de Cape Breton Highlanders zijn te horen en Jodelvrouw Neeltje Nicolai geeft een optreden.

Oftewel: alles dat je gewoonweg in Hea! voorbij ziet komen is op zaterdag 18 juni live te zien op de Hea!-dei bij Omrop Fryslân.

Voel je welkom!

Hea! gaat over gewone Friese mensen met een bijzonder verhaal en daarom willen wij deze dag ook met hun vieren. En met het publiek dat al jaren trouw naar Hea! kijkt. De Hea!-dag is op zaterdag 18 juni tussen 13.00 en 17.00 uur, gratis en voor iedereen toegankelijk. Het feest vindt plaats op het terrein van Omrop Fryslân, Zuiderkruisweg 2 in Leeuwarden.

20 jaar Hea!

De Hea!-dag is de afsluiter van het 20 jaar Hea!-seizoen, waar Omrop Fryslân in januari mee begonnen is door iedere donderdag een terugblik-uitzending te maken.