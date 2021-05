Omrop Fryslân komt met een nieuw geluid op de radio

"Veel mensen zijn rond die tijd natuurlijk aan het werk, of thuis druk aan de slag. We willen daarbij aansluiten met goede muziek, maar ook met onderwerpen waarvan je denkt: 'dat wil ik wel even weten!'" Muzyk yn bedriuw op deze plek verdwijnt, maar er blijft wel aandacht voor bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld in het nieuwe onderdeel 'de businesskwis', waarbij Friese bedrijven tegen elkaar strijden.

No yn Fryslân (12.00-13.00 uur)

Een vaste waarde bij Omrop Fryslân op de radio is en blijft het nieuws en het weerbericht van Piet Paulusma tussen de middag, in No yn Fryslân, met Tiete Sijens en Simone Scheffer.

Goeiemiddei (13.00-16.00 uur)

Het programma dat daarop volgt is wel weer nieuw: Goeiemiddei, met Diana de Groot en Johan Terpstra; een fijn middagmagazine met muziek, maar ook verschillende wisselende onderdelen en gasten.

Underweis (16.00-18.00 uur)

Aan het eind van de middag is er Underweis, afwisselend gepresenteerd door Eric Ennema en Jan Dirk de Haan, met een goede mix van het nieuws van de dag, achtergrond bij het nieuws en muziek.

Noardewyn: voortaan iedere werkdag (18.00-19.00 uur)

Presentator Willem de Vries krijgt in de nieuwe programmering een dagelijkse plek voor zijn programma Noardewyn, tussen 18.00 en 19.00 uur. Tot nu toe was dit programma er alleen op vrijdag. Het dagelijks programmeren van Noardewyn is een heel bewuste en misschien ook wel wat eigenwijze keuze, zegt Spijkers. "Omrop Fryslân wil heel graag een podium bieden voor muziek die in Fryslân wordt gemaakt."

Willem heeft er zin in: "Noardewyn is echt het muzikale dorpsplein van Fryslân, met muziek in de breedste zin van het woord. Friese bands, troubadours, dj's, maar ook dichters. Noardewyn laat het allemaal horen, vaak live in de studio."

Op en Ut met duo-presentatie (9.00-12.00 uur) Het schema van de radio in het weekend verandert voorlopig niet. Wel klinkt de zaterdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur net wat anders. Het goed beluisterde Op en Ut wordt voortaan gepresenteerd door een duo: Douwe Heeringa en Roelof Lousma. Samen behandelen ze een verscheidenheid aan voorstellingen en tentoonstellingen en andere onderwerpen op het gebied van cultuur in Fryslân.

Best beluisterde zender Omrop Fryslân hoort al jarenlang bij de best beluisterde zenders van Fryslân. "Het aantal radiozenders is de laatste jaren wel heel erg toegenomen," zegt Ingrid Spijkers. "Maar tegelijkertijd zien we dat er niet één zender is die iedere dag zoveel Friezen bereikt als Omrop Fryslân. Door nu te komen met een frisse en prikkelende nieuwe programmering verwachten wij dat ons marktaandeel ook langzaam weer zal groeien."

Iedereen welkom, van jong tot oud. Hoofdredacteur Ingrid Spijkers