Omrop Fryslan in nieuwe serie op pad met de politie

Het ene moment zitten ze op het politiebureau van Sneek gezellig aan een kopje koffie, het andere moment rent iedereen het gebouw uit omdat er een melding is van een vechtpartij in Bolsward. In Fan binnenút op 'en paad mei de plysje krijgt de kijker van minuut tot minuut een indruk van het werk van de politie, maar ziet ook een persoonlijke kant van de politieagenten.

De druk op de politie neemt toe. Dat geeft volgens Cor Reijenga, teamchef basisteam Sneek ook het belang van deze serie aan: "Dit is een geweldige manier om de kijker mee te nemen in een deel van het werk dat we iedere dag verzetten. Agenten moeten vaak in een zeer korte tijd schakelen tussen verschillende situaties en onder druk beslissingen nemen. Dit vraagt niet alleen expertise en inlevingsvermogen van hun kant, maar ook doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheid. Dit is een mooie kans om een inkijkje te geven in dat veelzijdige werk. De makers hebben dat op een hele integere manier, met respect voor alle betrokkenen, in beeld gebracht."