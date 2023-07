Omrop Fryslân brengt skûtsjesilen in beeld met nieuwe technieken

En ieder jaar wordt alles uit de kast getrokken, want dat Omrop Fryslân verslag doet van het skûtsjesilen, is intussen een gegeven.

En ieder jaar wordt alles uit de kast getrokken, want dat Omrop Fryslân verslag doet van het skûtsjesilen, is intussen een gegeven.

De gehele skûtsjesylwedstrijd op televisie is de laatste jaren een groeiend succes. Ook dit jaar is het kampioenschap weer live te volgen op televisie.

Voor en na de wedstrijd is er een voor- en nabeschouwing op locatie met presentator Arjen de Boer en één van de analisten. Onder andere zeilcoach Roelof Bouwmeester en schipper Geale Tadema maken hun opwachting.

Ieder jaar zoekt Omrop Fryslân naar veranderingen en vernieuwingen om het programma nog beter te maken. Arjen de Boer: "De SKS-strijd op het water was afgelopen jaar spectaculair en werd voor het eerst ook in beeld gebracht door drones van Omrop Fryslân. De nieuwe dimensie, die het skûtsjesilen nog mooier bij de mensen brengt, gebruiken wij ook dit jaar weer intensief."

Omrop Fryslân streeft ernaar om er te allen tijden bovenop te zitten. Om nog vaker bij de beslissende momenten te zijn is er dit jaar een snellere cameraboot in het veld. Daarmee is Omrop Fryslân nog sneller én dichter bij alle hoogtepunten.