Omrop Fryslân brengt NOS Nieuws van de Week

Regionale omroepen een belangrijke nieuwsbron

In Nederland zijn er 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. "Uit onderzoeken blijkt dat mensen die moeite hebben met het Nederlands de televisie gebruiken als belangrijkste nieuwsbron. Ook de regionale omroepen zijn een belangrijk nieuwskanaal voor deze groep. Daarom heeft Omrop Fryslân besloten dit journaal van de NOS ook uit te zenden", aldus Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omrop Fryslân.

Het is een Nederlandstalig programma en Omrop Fryslân laat dat ook zo. "Als het gaat om het begrijpen van ingewikkelde onderwerpen, heeft het geen enkele zin om de programma's opnieuw in te spreken of te ondertitelen. Dat komt het doel niet ten goede."