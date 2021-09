Omroep Súdwest aanwezig tijdens Uit Festival

SNEEK- Dit weekend is het weer tijd voor het UIT Festival SWF ! Traditiegetrouw zal Omroep Súdwest weer te vinden zijn op de culturele markt voor Theater Sneek , met natuurlijk leuke acties en alle ins en outs van het programma.

In Cultuurplein - het nieuwe culturele programma van Omroep Súdwest, zie https://omroepsudwest.nl/- hoor je meer over het festival, waar natuurlijk ook een uitgebreid muziekprogramma te zien is. Veel kijkplezier en tot zaterdag!