SNEEK - Niet alleen de consument merkt de hoge olieprijzen aan de pomp, ook de markt van tankbedrijven en oliehandelaren heeft last van de oorlog in Oekraïne. "Wij merken het iedere dag", zegt oliehandelaar Harold Veenema.

"Zoals het nu gaat, hebben we het nog nooit meegemaakt", geeft Veenema aan. Hij is directeur van Veenema Olie en is eigenaar van meerdere tankstations.

De pomphouders moeten hun prijzen flink verhogen. "Deze extreme toename in de prijs en de onzekerheid boven de markt, dat is nog nooit geweest."

Kleine marges

Het betekent ook dat op korte termijn de marge onder druk komt te staan. Veenema legt uit hoe dat precies zit: "De groothandel die aan de tankstations levert, koopt in op basis van een internationale index. Daar spelen allerlei factoren in mee, zoals de koers van de dollar."

Zo ook de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. "De index gaat nu zo snel omhoog, dat de adviesprijzen bij de tankstations het niet meteen volgen. Dus de inkoopprijs gaat snel omhoog en de pompprijs blijft staan. Dat betekent kleinere marges."

Aan de andere kant is het bij de tankstations juist drukker. "Na de inval van Rusland waren er zelfs locaties die vier keer zoveel verkochten. Het neemt nog toe. Mensen willen nog goedkoop tanken en hamsteren hier en daar."

Toch moet het geld niet het belangrijkste zijn, zo is Veenema van mening. "Ik hoop vooral dat de menselijke tragedie snel wordt opgelost. Dan zal de markt ook wel weer opknappen, maar niemand kan dat op dit moment voorspellen. Het is een crisis in de wereld, dat heeft z'n weerslag op onze markt."