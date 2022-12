Oliebollenfabriek Venemafood volledig op stoom zonder stroom

SNEEK- Wie op de rondweg van Sneek rijdt kan denken dat Transportbedrijf Hoekstra is verhuisd naar een nieuwe locatie. In werkelijkheid rijden de rode vrachtwagens af en aan naar de oliebollenfabriek in Sneek. Venemafood produceert de laatste week van het jaar per uur 30.000 oliebollen en 6.000 appelbeignets. En dat allemaal zonder aangesloten te zijn op het stroomnetwerk.

Het bedrijf bestaat 13 jaar en is vorig jaar verhuisd naar een locatie die vier keer zo groot is. Vlak voor de start van het hoogseizoen 2021 werd duidelijk dat het bedrijf niet aangesloten kon worden op het stroomnet. “Je leest en hoort de laatste maanden overal dat het elektriciteit netwerk vol zit. Blijkbaar liggen er onvoldoende leidingen in de grond om iedereen van stroom te voorzien. Zelfs als alles mee zit wordt Venemafood pas in 2025 aangesloten op de stroom. Ik begrijp niet hoe dit in Nederland mogelijk is. Om het bedrijf operationeel te houden wekken we nu noodgedwongen stroom op met meerdere generatoren. Als ik dit vooraf had geweten was ik nooit verhuisd, ” aldus eigenaar Stephan Venema.

Naast het ontbreken van stroom was het door de oorlog in de Oekraïne dit jaar de vraag of grondstoffen zoals frituurolie en meel geleverd konden worden. “Dankzij de inspanningen van mijn vaste leveranciers heb ik alles toch nog voldoende én op tijd ontvangen.”

24 uur per dag

Op dit moment draait de fabriek 24 uur per dag om heel Nederland te voorzien van verse oliebollen en appelbeignets. De oliebollen worden alleen in de laatste week van december geproduceerd. In die week werken er meer dan 150 medewerkers in de productie om alles voor elkaar te boksen. Vaak solliciteren er hele vriendenploegen. “Gezelligheid op de werkvloer vinden we erg belangrijk. 35% van de medewerkers komen al meerdere jaren. Sommige nemen zelfs vrij bij hun werkgever. In een week tijd kunnen ze hier veel uren maken en dus lekker wat geld verdienen. We hebben dan misschien geen stroom maar wel genoeg energie om deze klus met elkaar te klaren!”