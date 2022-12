Oliebollen Concert Rolling Home

Op vrijdag 23 december organiseert Folkkoor Rolling Home haar traditionele benefiet Oliebollenconcert. Aanvang concert is om 14.30 uur in de Zuiderkerk van Sneek. Gast is de bekende zangeres Griet Wiersma. De algehele presentatie is in goede handen van niemand minder dan Eelke Lok.

Zilveren Kerstbal

Zoals gebruikelijk wordt ook weer de Zilveren Kerstbal uitgereikt aan iemand die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de cultuur en/of muziek in Súdwest-Fryslân.

Goede doel is de Stichting Leergeld ZWF. Dit is om jongeren aan de zijlijn te ondersteunen.