OldStars tennis van start in Sneek

OldStars bij vereniging NOMI Het Nationaal Ouderenfonds zet zich samen met de Nederlandse Tennisbond in voor de verbetering van de vitaliteit en het aanmoedigen van belangrijke sociale verbinding. Tennis is hierbij niet het doel, maar een middel om op latere leeftijd conditie, kracht en aanpassingsvermogen te (blijven) ontwikkelen. Deelname aan de kick-off is gratis. Het programma voor de kick-off op 5 april: 10:00 – 10.30 welkom met koffie/thee en introductie 10.30 – 11.30 training met warming-up 11:30 - 12.15 nazit en evaluatie.

Na de kick-off

Na de kick-off op 5 april komt de groep wekelijks op woensdag van 10.30 tot 11.30 uur bij de vereniging bij elkaar.

Samen fit ouder worden met OldStars Met OldStars verbindt het Nationaal Ouderenfonds 55-plussers om samen fit ouder te worden. We inspireren tot een leven lang bewegen. Daarom zetten we ons er voor in dat iedereen in Nederland laagdrempelig toegang heeft tot een leeftijdsvriendelijke beweeg- of sportomgeving thuis of in de buurt. Onze beweeginspiratie geeft senioren de mogelijkheid om op hun eigen manier fit te blijven. Zo ervaren zij de voordelen van een leven lang bewegen, een belangrijke doelstelling van het Nationaal Ouderenfonds en partner Ministerie van VWS. Het doel is dat senioren elkaar ontmoeten om samen verantwoord te bewegen, zodat zij regie houden over hun eigen leven. Na OldStars voetbal lanceerde het Ouderenfonds al succesvol 15 nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers zoals onder andere OldStars hockey, OldStars tafeltennis, OldStars wielrennen en OldStars hardlopen. OldStars Vitaal richt zich op doelgroepen in en rondom woonzorgcentra.

Over het Nationaal Ouderenfonds Het Nationaal Ouderenfonds viert dit jaar haar 70 jarige bestaan. Wij zetten ons samen met partners, donateurs en vrijwilligers in voor een samenleving waarin geen enkele oudere zich eenzaam hoeft te voelen. Onze activiteiten zijn laagdrempelig en gericht op ontmoeting. Zo helpen wij ouderen om op een actieve manier ouder te worden. Ook stimuleren we de samenleving om een leeftijdsvriendelijke omgeving te zijn. Want ouder worden doe je samen!