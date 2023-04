Okkinga Communicatie bestaat 25 jaar: “Je merkt dat het werkt”

BOLSWARD- Ruim 20 medewerkers, ongeveer 25 freelancers en inmiddels 25 jaar ervaring. Dat allemaal bij elkaar is hét recept voor een stabiele positie als allround communicatiebureau. Uit de Oude Zuivelschool in Bolsward komen aan de lopende band huisstijlen, campagnes, marketingstrategieën, grafische produkties, online communicatie, websites en designs voor de meest uiteenlopende klanten. Van MKB’ers uit de provincie tot grote landelijke organisaties.

Vaste kern met flexibele schil

Op 17 april 1998 begon Gerben Okkinga vanuit zijn woning in Arum voor zichzelf. Diverse Rabobanken, de Gemeente Bolsward en (de voorloper van) Elkien waren onder andere de eerste klanten. Een jaar later al verkaste hij naar het karakteristieke pand in Bolsward en daarmee was er ook meteen ruimte voor groei. En dat gebeurde ook. Nu heeft het bureau, met 25 medewerkers, de meeste disciplines in huis, aangevuld met een sterk netwerk aan freelancers.

Al 25 jaar werken aan totaalcommunicatie

Als allround communicatiebureau is Okkinga Communicatie aanspreekpunt voor veel mooie opdrachtgevers in met name het Noorden. Het vertalen van strategieën naar onderscheidende positioneringen, mooie concepten, goeie campagnes en heldere websites is dagelijks werk voor de specialisten uit Bolsward.

Zo werkt Okkinga Communicatie voor, Poiesz Supermarkten, Elkien, Provincie Fryslân, de gemeentes Súdwest Fryslân, Harlingen, Heerenveen en Waadhoeke, Rova, Fritom, Wajer Yachts, AB Vakwerk, Thialf, Topsport Noord, Sportstad Heerenveen, Tall Ships Races en Zorggroep Almere, en vele andere mooie klanten.

Sportief bureau

Het kan bijna geen toeval zijn dat zoveel medewerkers bij Okkinga fanatieke sporters zijn. “Klopt”, zegt Gerben Okkinga. “Dat is geen toeval. Sport zit in onze cultuur en hoort bij onze mentaliteit. Resultaat behalen met een mooi team. Bij sport gaat het om de tactiek bepalen, doorzetten, plezier en presteren. Bij ons ook. Bewust of onbewust trekt ons bureau mensen aan met een sportmentaliteit. En het mooie is: je merkt dat het werkt.”