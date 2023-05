Okke van der Kamp benoemd tot erelid van 75-jarig v.v. Oudega

OUDEGA SWF - Afgelopen maandag, 15 mei, was het 75 jaar geleden dat de voebalvereniging v.v. Oudega werd opgericht en dat werd gisteravond gevierd met een jubileumreceptie in de clubkantine van dorpshuis It Joo.

De voetbalclub is al driekwart eeuw niet meer weg te denken in het dorp van de oranjehemden, dus is eigenlijk heel Oudega deze week een beetje jarig. Het was dan ook geen verrassing dat het officiële gedeelte, de drukbezocht jubileumreceptie, een avond werd met vele hoogtepunten. Namens de KNVB reikte Minne Modderman de nieuwe clubvlag van v.v. Oudega uit aan voorzitter Gerrit Martens. Daarnaast werd het eerste exemplaar van de 38-pagina's tellende jubileumkrant gepresenteerd en werd als cadeau namens de club van 50 en de Keet een reclamebord aan de voetbalclub overhandigd.

Gertjan Verbeek

Tussen alle 'plichtplegingen' door was niemand minder dan oud-voetballer en trainer Gertjan Verbeek uitgenodigd als gastspreker. Hij nam de aanwezigen een uur lang mee met verhalen over zijn carrière als voetballer en trainer.

Lid van verdienste en Erelid

Vervolgens werden vijf clubmannen in het zonnetje gezet door voorzitter Martens. Ten eerste vier leden die tot lid van verdienste werden gekroond, te weten Sjouke Boersma, Sietse Broersma, Anton Hoekstra en Frâns Veldmans. En een zichtbaar emotionele Okke van der Kamp kreeg de hoogste onderscheiding van de club, namelijk erelid van v.v. Oudega. Okkema is dit nu samen met wijlen Jan Boersma, Cees Verbeek en Klaas Regeling. De avond werd afgesloten met livemuziek.

Jubileumweekend

Uitgefeest zijn ze nog niet in Oudega, want in het weekend van 2 en 3 juni vinden nog meer jubileumactiviteiten plaats. Op vrijdag is er een 5x5 toernooi en op zaterdag een voetbalclinic voor de jeugd gegeven door Dick Schuurman, een wedstrijd van Oudega onder 23 en als kers op de taart een grote Oudega-reünie in de feesttent.