Offingawier wantrouwig op plannen waarmee verkeersoverlast moet worden aangepakt

"Kijk, er gaan alweer een paar de stoep op", zegt Maria Poiesz uit Offingawier terwijl ze naar de Fiifgeawei wijst. Die weg wordt gebruikt om van Sneek bij De Potten te komen, of om binnendoor naar Jirnsum te rijden. Het is een kleine weg waar vrachtwagens, zwaar landbouwverkeer en veel toeristen op rijden.

Poiesz woont al 30 jaar in het dorp en ziet het verkeer veranderen. "Ik zit zelf in een scootmobiel en moet dus eigenlijk op de stoep. Dan komt net het verkeer bij je langs en dan scheelt het soms maar millimeters. Die banden van de trekkers komen dan boven mij uit. Ik voer me totaal niet veilig als ik van de ene plek naar de andere ga. Ik rijd nu dus ook maar met de scootmobiel op de weg, want dan moet het verkeer wel wachten."