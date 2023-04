Offday Sneek Wit Zwart leidt tot alleszeggende 5-1 nederlaag

“Vacatures”

​Bij de formatie uit Watergate City ontbraken doelman Niels Kuperus, centrale verdediger Joey Westerhof en middenvelder Harvey de Boer op het appèl. Die “vacatures” werden ingevuld door Jelmer Popma, Daniël Bennik en Stefan Westhof, terwijl linksback Alwin Velds werd doorgeschoven naar het middelste eskader. Met die personele wijzigingen beleefde Sneek Wit Zwart een niet al te beste start, want al na twee minuten moest Popma de bal na een inzet van Karst Palma uit het eigen netje halen.



Even

Die marge werd na dik twintig minuten door toedoen van Germ Winkel verdubbeld, waarna wie anders dan Robin Semplonius op slag van rust het Sneker leed enigszins verzachtte. “Sempie 2.0" reageerde bij een vrije trap op de dwarsligger alert en kopte vervolgens de aansluitingstreffer tegen de Stienser touwen. Het was al weer de tiende seizoenstreffer van de linksbuiten, maar de zalf zou maar heel even werkzaam zijn. De tweede vijfenveertig minuten waren namelijk nog maar koud onderweg, toen Fedde Akkerman de oude marge van twee weer herstelde. Daarmee was het scenario praktisch gelijk aan dat uit de openingsminuten van de eerste helft.



Stevige aanpak

Sneek Wit Zwart had vervolgens moeite de tegenstander tegen te houden en moest een aantal keren onreglementair ingrijpen om een Stienser aanval te onderbreken. Die stevige aanpak kwam Joris Speelman en Stefan Westhof op een gele prent te staan en zo'n kaart had aanvoerder Thijs Goes voor rust ook al gezien. Die aanpak mocht echter niet baten, want in de 57ste minuut scoorde Len Valkema namens de thuisclub de vierde en acht minuten later stapelde dezelfde speler er nog ééntje bovenop (5-1).



Nadat hij eerder al Joey Huitema had ingebracht, sloot trainer Carlo Rietdijk vervolgens met Auke de Boer en Jurre Speelman nieuwe zuurstof aan, terwijl de oefenmeester een minuut of tien voor tijd ook nog eens Lars Kuipers liet debuteren. Het mocht echter niet baten, want het bleef bij 5-1 en daarmee zakte Sneek Wit Zwart dat zaterdag 15 april in Idskenhuizen met VVI een directe concurrent ontmoet, weer tot onder de herkansingstreep.

SC Stiens - Sneek Wit Zwart 5-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Karst Palma (2.), 2-0 Germ Winkel (23.), 2-1 Robin Semplonius (44.), 3-1 Fedde Akkerman (47.), 4-1 Len Valkema (57.), 5-1 Valkema (65.)

Scheidsrechter: B. Volders

Gele kaart: Arjen Dotinga, Finn. Kooistra, Huub Klijnsma (SC Stiens) Thijs Goes, Joris Speelman, Stefan Westhof (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Jelmer Popma, Sidney Veltkamp (72. Jurre Speelman), Daniël Bennik (72. Auke de Boer), Thijs Goes, Joris Speelman, Alwin Velds, Stefan Westhof, Leon de Vries, Robin Semplonius (80. Lars Kuipers), Kevin Huitema (65. Joey Huitema) en Freerk de Jong

Bron: https://pengel.weebly.com