Oera Linda, met Jan Ott en Erica Krikke bij Lewinski

SNEEK- Hoe verandert onze identiteit als er teksten worden ontdekt van onze verre voorouders, waaruit blijkt dat onze beschaving veel dieper geworteld is en een zuiverder oorsprong heeft? De Oera Linda beschrijft een samenleving tot 300 jaar na Alexander de Grote, in Noord-Europa, Griekenland en India. Oermoeder Frya zou haar naam hebben geleend aan haar volk, de Fryas en aan Fryasland, verre voorouders van de Friezen en Friesland.

Jan Ott doet sinds 2009 onderzoek naar de teksten, de taal en de soms bizarre theorieën erover, bijvoorbeeld die van een 19e eeuws complot waaruit het zou zijn onstaan. In 2021 publiceerde hij een Engelse vertaling, waarvan een vijfde druk wordt voorbereid. Aan een nieuwe Nederlandse vertaling wordt gewerkt.

Op deze avond zal Jan Ott in gesprek met Erica Krikke vertellen over het geheimzinnige handschrift en hardop nadenken over de relevantie in onze tijd. Enkele teksten zullen worden voorgedragen en het publiek kan vragen stellen.

Oera Linda. Met Jan Ott en Erica Krikke. Woensdag 24 mei 2023 / 19:30 / €15,- via Lewinski.nl

https://oeralinda.org