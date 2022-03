Oekraïne actie JCI Sneek

SNEEK- De inwoners van Oekraïne leven op dit moment in en noodsituatie. Hun leven staat letterlijk op zijn kop. Aankomende vrijdag en zaterdag wordt op verschillende locaties in Friesland en inzamelingsactie georganiseerd. Vanuit JCI Nederland, een netwerkorganisatie van jonge ondernemende mensen, is het initiatief ontstaan om benodigde middelen in te zamelen (denk hierbij aan medische hulpgoederen en hygiëne producten etc.) als hulp voor deze humanitaire ramp. Kom in actie en help meel

JCI Friesland en JCI Sneek sluiten aan bij deze landelijke actie. Ook vanuit Drachten komthulp. Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart worden goederen ingezameld op de locaties Drachten, Sneek en Leeuwarden.

Zwolsmanweg 5 verzamelpunt voor Sneek

JCI zamelt goederen in op vrijdag 4 maart van 12.00 - 18.00 uur en zaterdag 5 maart van 10.00 - 18.00 uur. Locatie Sneek, Zwolsmanweg 5, 8606 KC

JCI richt zich op de inzameling van medische hulpgoederen, hygiëne producten en lang

houdbare producten. Bij medische hulpgoederen kun je denken aan EHBO Dozen,

kompressen, ontstekingsremmers, paracetamol, pleisters en verband. Hygiëne

producten allesreiniger, batterijen, deodorant, handdoeken, handgel, luiers,

maandverband, mondkapjes, ondergoed, tampons, tandenborstels, tandpasta, vochtige

doekjes, wasmiddel en zeep.

Verder is er nodig: babyvoeding, bloem, energierepen, flesjes water, koffie, pasta, rijst, suiker, thee en voedsel in blik.

In Sneek stelt Steven Boersma van Leonardo Yachting zijn pand beschikbaar. Ondernemers of particulieren die willen samenwerken of grote partijen willen doneren, kunnen contact opnemen met de organisatie via Elina Veenstra 06 40 53 06 77.

JCI Sneek

“Vanuit Drachten, Leeuwarden en Sneek brengen we de goederen naar centrale punten

van JCI in Nederland. Vanuit de centraal inzamelpunten worden de goederen

vervolgens overgebracht naar Slowakije en/of Polen. We doen dit in samenwerking met

JCI Slowakije en JCI Polen. Vanuit daar zullen de goederen uiteindelijk de grens

overgebracht worden naar de inwoners van de Oekraïne. Daarnaast worden er

mogelijkheden onderzocht om met bestaande stichtingen zoals het Rode Kruis of

stichting Humanity de goederen op plaats van bestemming te krijgen”, laat Wicher Wind van de JCI Sneek weten.