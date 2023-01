Oefenwedstrijden voor de 2e seizoenshelft van 2022-2023

SNEEK - De Sneker clubs werken ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft uiteraard de nodige oefenduels af. Bij sommige blijft dat beperkt tot één “Testspiel” omdat men op zaterdag 14 januari al weer in officieel verband in actie komt, terwijl ploegen die een week later de competitie hervatten, ook veelal maar één oefenduel afwerken.