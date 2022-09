Oefenwedstrijden van dinsdag 6 september

ONS Sneek en Sneek Wit Zwart

ONS Sneek drukte gisteravond op het Zuidersportpark in de oefenwedstrijd tegen Sneek Wit Zwart gedurende een aantal fases het gaspedaal in en in die fases werd de formatie van trainer Carlo Rietdijk overlopen.



​Alarmbellen

Zo ook in het eerste kwartier toen doelman Niels Kuperus na een aanval over links vol aan de bak moest en toen Auke de Boer even niet bij de les was en Sneek Wit Zwart ternauwernood een doelpoging van Ewart Ottema kon voorkomen. Bij de volgende tempoversnelling was er echter geen houden meer aan en rondde Ottema na een combinatie door het midden prima af. Zes minuten later was bij een actie op de achterlijn en een inzet op de paal van Nordin Tahboun in het strafschopgebied van Sneek Wit Zwart opnieuw sprake van een alarmfase en luttele tellen later gingen de alarmbellen echt af, toen Mark Westra door het hart van de vijandelijke defensie sneed en in de korte hoek raak schoot (2-0)



Sneek Wit Zwart waar onder meer Harvey de Boer en Joey Huitema ontbraken, moest Leon de Vries vervolgens noodgedwongen naar de kant halen en in zijn plaats verscheen Robin Semplonius binnen de lijnen. “Sempie” speelde niet veel later een rol bij de eerste dreiging van Sneek Wit Zwart. Kevin Huitema’s vervolg dat het midden hield tussen een voorzet en een schot op doel, bracht uiteindelijk niets teweeg en dat was even later ook het geval, toen de bal bij een ONS-aanval over links werd teruggetrokken.



Uit het niets

In die fase lag het tempo bij de oranjehemden minder hoog, al kreeg Delachance Sabuni nog wel een schietkans. Sneek Wit Zwart creëerde echter nog minder en de aansluitingstreffer van Arton Musliu viel eigenlijk uit het niets en met enige medewerking van de thuisclub. De kans uit de buitencategorie die Freerk de Jong op slag van rust kreeg, werd door Sneek Wit Zwart daarentegen volledig op eigen kracht uitgespeeld en had de gelijkmaker op moeten leveren. Een gelijkmaker zou het wedstrijdbeeld wel een beetje op zijn kop hebben gezet, want ONS Sneek was in grote delen van het eerste bedrijf eenduidig de betere ploeg en dat werd vijf minuten na rust bevestigd, toen invaller Mounir Loolofs na een splijtende pass van de eveneens ingevallen Wesley Tankink de stand naar 3-1 tilde.

Snel

Nadat een slippertje van de verder prima spelende Glenn Buma dankzij doelman Ruben Stuiver zonder gevolgen bleef en Ottema aan de andere kant een grote kans onbenut liet (naast), ging het opeens snel. Eerst bekroonde Nordin Tahboun een individuele actie en nog geen minuut later bracht Jan Rein Boelsma na voorbereidend werk van Wesley Tankink de vijfde van oranje makelij gemakkelijk op het bord, waarna de tweede van Ottema vanwege buitenspel werd geannuleerd, een beslissing die in een duel om het eggie ongetwijfeld tot meer reacties van ONS-zijde zou hebben geleid.



Schitterend

De reactie kwam nu van Sneek Wit Zwart en wel in de 74ste minuut, toen Arton Musliu vanaf rechts een puntgave voorzet verzond en Robin Semplonius die vervolgens snoeihard via de onderkant van de lat op schitterende wijze binnen schoot. Het was het hoogtepunt van de avond en daaraan kon ook Ottema’s echte tweede niets meer veranderen.



ONS Sneek - Sneek Wit Zwart 6-2 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Ewart Ottema (9.), 2-0 Mark Westra (15.), 2-1 Arton Musliu (34.), 3-1 Mounir Loolofs (50.), 4-1 Nordin Tahboun (67.) 5-1 Jan Rein Boelsma (68.), 5-2 Robin Semplonius (74.), 6-2 Ottema (86.)

Scheidsrechter: J.S. Boringa

Opstelling ONS Sneek: Ruben Stuiver, Jan Rein Boelsma, Glenn Buma, Rik Koelewijn, Geoffrey Eekhof (60. Jorn Dijkstra), Pieter Abe de Jong, Stefan Westra (46. Mounir Loolofs), Delachance Sabuni (46. Wesley Tankink), Mark Westra, Nordin Tahboun en Ewart Ottema

​Opstelling Sneek Wit Zwart: Niels Kuperus, Alwin Velds, (79. Joey Vermaning) Joey Westerhof, Auke de Boer, Joris Speelman (48. Nils Bruining), Daniël Bennik (68. Jurre Speelman), Leon de Vries (17. Robin Semplonius), Freerk de Jong (55. Dennis Abma), Jeton Musliu (79. Nahimro Lacroes) en Kevin Huitema (68. Gerhard Potma)



Waterpoort Boys

Nadat de oefenwedstrijd eerder geen doorgang kon vinden, troffen Waterpoort Boys en Minnertsga elkaar gisteravond in de zwoele avonduren. Voor de Snekers was het pas de tweede “test” en daarin was de formatie van trainer Sido Postma met 4-0 te sterk voor het eveneens in de derde klasse acterende Minnertsga.



No-time

In no-time stond er dan ook al een 2-0 voorsprong op het bord. Eerst onderschepte Marcel van de Meulen een foutieve terugspeelbal, waarna de aanvalsleider van de gele hesjes in een één op één situatie beheerst de openingstreffer liet noteren. De spits voltrok later opnieuw het vonnis, toen de bal vanaf rechts werd ingebracht, Lars van Dijk de bal maar half raakte en “het ding” voor zijn voeten terecht kwam.



Eerste minuten

Daarmee werd al in de eerste minuten het verschil gemaakt. Over minuten gesproken. Marvin de Boer en Hinke Scholten maakten gisteravond hun eerste in het shirt van Waterpoort Boys en lieten beide een prima indruk achter. Laatstgenoemde speelde in het centrum van de verdediging en zorgde in de achterste lijn voor rust, iets wat komend seizoen zeker een meerwaarde kan zijn. De 16-jarige De Boer opereerde daarentegen als een “Pietje Bel” en bezorgde de rechtsback van de gasten met zijn brutale spel een bijzonder lastige avond.

Kers

De Boer dacht bij zijn debuut zelfs te scoren, toen de bal na een steekpass van Andy de Vries en een inzet van Lars van Dijk langzaam richting de doellijn rolde en hij het laatste zetje gaf. De vlag ging echter omhoog waardoor de kers weer van de taart werd gehaald. Die kers werd even later weer teruggeplaatst en wel door Lars van Dijk die na een goedlopende aanval met De Vries en De Boer in de hoofdrollen als eindstation fungeerde. Vervolgens maakte Jesper Knoop nog voor rust het kwartet vol, toen hij zijn tegenstander na een pass van Robert Minks uitkapte en met links voor het slotakkoord van de eerste helft zorgde.

Meer Minnertsga

De gasten uit de “Kleihoeke” kwamen in het eerste bedrijf niet verder dan een vrije trap, maar na rust werd het spelaandeel van de ploeg van oud WPB-trainer Duco Mulder groter. De gasten hadden echter moeite met de eindpass en behoudens een paar hoekschoppen en schoten bleven echte kansen uit, al probeerde men met een luide schreeuw nog wel ééntje vanaf elft meter te creëren. De arbiter van dienst stond er echter bovenop en vond dat de bal werd gespeeld.



Bij één van de corners ontstond een kluts-situatie, maar doelman Stefan Rijpkema kwam bij die kans als winnaar uit de strijd. Ook aan de andere kant was schraalhans voor wat betreft de kansen na rust keukenmeester. Een actie van Brian Visser die in schoonheid stierf, en een schot van Romano Pasveer (rakelings naast) waren toen eigenlijk de enige Sneker wapenfeiten in een oefenwedstrijd die al voor rust was beslist.



Waterpoort Boys - Minnertsga 4-0 (4-0)

Doelpunten: 1-0 Marcel van der Meulen, 2-0 Van der Meulen, 3-0, Lars van Dijk 4-0 Jesper Knoop

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylanoi van Dijk, Hinke Scholten, Robert Minks, Jesper Knoop, Orlando Pasveer (40. Tim van der Werf), Romano Pasveer, Andy de Vries, Marvin de Boer (60. Brian Visser), Marcel van der Meulen (60. Dennis Niemarkt) en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com