Oefenwedstrijden Sneker clubs voor 2021-2022

Dan trapt ONS Sneek 's avonds om 19.30 uur op het Zuidersportpark af tegen tweedeklasser VVI en vier dagen na die 'première' oefenen de oranjehemden in eigen huis tegen FC Burgum, waarna de formatie van trainer Jan Vlap alvorens de competitie begint (28 augustus) tegen Be Quick 1887, Hardegarijp en Zeerobben nog drie keer de spelpatronen en de looplijnen doorneemt.

Trainer Marcel Valk van ​LSC 1890 dat eind juni tegen eersteklasser Leeuwarder Zwaluwen al een oefenduel afwerkte en na een onderhoudende wedstrijd met 4-2 won, gebruikt de laatste week voor september om tegen eersteklasser Jubbega en tweedeklasser Be Quick Dokkum de puntjes op de i te zetten, al worden de bekerduels door 'The Blues' ook vaak als veredelde oefenwedstrijden aangemerkt.



Sneek Wit Zwart slaat medio augustus de tenten op in Ermelo voor een driedaags trainingskamp, waarbij ook een oefenwedstrijd is ingepland. In tegenstelling tot de andere oefenduels waarin de formatie van trainer Carlo Rietdijk de degens kruist met Leeuwarder Zwaluwen (1e klasse), LAC Frisia 1883 (2e klasse), SC Leovardia (3e klasse) en het al genoemde VVI, is de tegenstander voor dit oefenduel nog niet bekend.



Ook Waterpoort Boys zoekt nog een opponent en wel voor zaterdag 21 augustus, al liet trainer Sido Postma weten dat hij zijn selectie indien geen tegenstander wordt gevonden, dan wellicht een onderlinge wedstrijd laat afwerken. Die selectie die op 9 augustus de voorbereiding weer oppakt, oefent verder tegen SSS '68 (5e klasse), Minnertsga (3e klasse), Bakhuizen (5e klasse) en Irnsum (5e klasse).



Van Black Boys werd m.b.t. de voorbereiding en de daarin af te werken oefenduels nog geen reactie ontvangen. Zodra e.e.a. echter bekend is, wordt onderstaand overzicht uiteraard met de oefenwedstrijden van de Zwartjes aangevuld

