Oefenwedstrijd sc Heerenveen tegen NEC eindigt in gelijkspel

APELDOORN - Met een eredivisieloos weekeinde voor de boeg heeft sc Heerenveen vrijdagmiddag geoefend tegen NEC. De wedstrijd op het sportpark van derdeklasser WWNA in Apeldoorn leverde geen winnaar op. Anthony Musaba was trefzeker namens de Friezen (1-1).

Gevaarlijkste man in de beginfase was Magnus Mattsson, maar de NEC'er schoot twee keer naast. Beide ploegen kregen daarna één heel goede kans: beide keren was het een kopbal op de paal. Aan de kant van sc Heerenveen trof Siem de Jong het aluminium, bij NEC Cas Odenthal.

De eerste helft leek doelpuntloos te eindigen, maar daar bracht Anthony Musaba verandering in. Hij frommelde zich door de Nijmeegse defensie en schoot de bal hard langs Danny Vukovic (1-0). Maar met een voorsprong zochten de Friezen de kleedkamer niet op: vanaf de stip zorgde Wilfried Bony voor de gelijkmaker (1-1).

In de tweede helft waren de hoogtepunten schaarser. Xavier Mous werd tweemaal kort na elkaar op de proef gesteld en redde beide keren knap. In de slotfase had Sven van Beek de winnende treffer op zijn hoofd, maar hij kopte uit een vrije trap van Rami Al Hajj voorlangs.

Bron: sc Heerenveen