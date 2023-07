Oefeninterland TeamNL volleybaldames tegen Hongarije in Sneek

SNEEK-Sneek beleeft dit jaar een prachtige première, want de TeamNL volleybaldames spelen in het kader van de voorbereiding op de Europese kampioenschappen een tweetal oefenwedstrijden tegen Hongarije. Een van de plaatsen die het team van bondscoach Felix Koslowski aandoet is Sneek op zaterdag 5 augustus waarna een dag later in Zwolle een tweede interland wordt afgewerkt. In de Sneker Sporthal wordt om 16.00 uur begonnen.

Senioreninterland

Het spelen van een oefeninterland in speciaal Sneek past precies in het succesvolle jaar van de Sneker volleybalclub. Het kampioenschap en de promotie van de heren 1 VC Sneek naar de Topdivisie en bovenal het behalen van het landskampioenschap van de Friso dames na een ware thriller tegen VV Utrecht hebben ongetwijfeld ertoe bijgedragen dat Sneek landelijk in de picture is. Aangezien vorig jaar met veel succes een interland van Jong Oranje tegen Jong Duitsland werd gehouden is de stap naar een heuse senioreninterland een logisch gevolg.

Happening in Sneek

De Sneker volleybalclub is blij met het verzoek van de bond. Het belooft een bijzondere happening te worden omdat de wedstrijden in Sneek en in Zwolle de enige twee sessies zijn die het Nederlands team dit jaar afwerkt en men het Nederlands team live in actie kan zien.

Voorbereiding EK

De ploeg van de nieuwe bondscoach Felix Koslowski speelt deze twee wedstrijden tegen Hongarije in het kader van de laatste voorbereiding op het EK dat voor TeamNL Volleybaldames op 17 augustus in Estland begint. Ook Hongarije neemt deel aan het aanstaande EK. De Hongaarse dames staan momenteel 36ste op de wereldranglijst tegen wie de TeamNL Volleybaldames oefenden richting het EK van 2021. Toen werd Hongarije in de strijd om Savaria Cup verslagen (3-0).

Tickets beschikbaar

Tickets voor de wedstrijd in Sneek kunnen vanaf nu besteld worden via volleybal.nl/tickets Gezien de maximale capaciteit van de Sneker Sporthal en het feit hoe het volleybal momenteel leeft in de Waterpoortstad is vroegtijdig reservering een absolute must!

Bron: VC Sneek