Oefenduel Sneek Wit Zwart levert weinig antwoorden op

Niettemin benadrukte Semplonius met zijn(loop)acties zijn kandidatuur voor de ploeg die eind september in de derde klasse aan de jacht op de schaal moet beginnen, iets wat van nieuwkomer Jan Dommerholt niet gezegd kan worden. De van Zeerobben afkomstige vleugelspits herinnert in niets meer aan de speler die bij ONS Sneek regelmatig het publiek op de banken kreeg en is in de huidige vorm niet meer dan een karikatuur van een voetballer.

Speldenprikjes

Dommerholt maakte tegen Leeuwarder Zwaluwen evenals "Sempie" in de tweede helft zijn opwachting en zag vanaf de rijkelijk gevulde bank dat Sneek Wit Zwart in de openingsminuten het spel dicteerde. Dat leidde na een actie over rechts tot een goede mogelijkheid en even later was een voorzet van Alwin Velds net iets te ruim bemeten om schade aan te richten. Bij de daaropvolgende tegenaanval was een tikje breed echter wel op maat en dat bood Jeton Musliu de mogelijkheid om de 0-1 binnen te tikken. Niet veel later leek het Sneker antwoord in de maak. Na een prima pass van Thijs Goes en dito voorzet van Velds "kuste" een kopbal van Jorn Wester echter de bovenkant van de lat en later deed diezelfde Wester te weinig met een door hem onderschepte bal. Dat gebeurde na een aantal speldenprikjes van Sneker makelij en nadat Leeuwarder Zwaluwen aan de andere kant ook het aluminium had gezoend.



Bij een Leeuwarder counter werd Brian Wittermans op snelheid geklopt, waarna de schuiver doelman Jelmer Popma niet echt problemen bezorgde. Daarvoor zorgde Leon de Vries even later wel. Zijn fraaie inzet werd door de Leeuwarder sluitpost echter even fraai tot hoekschop verwerkt, waarna een kopbal van Freerk de Jong het midden hield tussen een doelpoging en het klaar leggen voor een medespeler. Vervolgens bracht De Vries aan de andere kant redding ten koste van een corner die door Jorn Wester uit de zestien werd gekopt, waarna Popma met een schot van Arton Musliu de nodige moeite had. Op slag van rust legde laatstgenoemde af en ook deze keer kwam Popma bij een hard schot als winnaar uit de strijd.



Met negen nieuwe krachten - alleen Daniël Bennik en Freerk de jong bleven staan - begon Sneek Wit Zwart in het tweede bedrijf aan de achtervolging. De gasten deden middels een vrije trap van Arton Musliu (via de vingertoppen van Joram Devilee en de lat over) en een kopbal echter het eerst van zich spreken, waarna Robin Semplonius zoals hiervoor al werd vermeld, bij twee mogelijkheden naliet om de stand weer in evenwicht te brengen. Bij de eerste schoot hij de bal nadat hij de keeper had omspeeld, voor een lege goal tegen de staander en bij de tweede verdween zijn inzet net voorlangs.



​Nadat zowel een schot als een corner van de Zwaluwen uiteindelijk met een afzwaaier eindigde, probeerde Kevin Huitema met een actie à la Dennis Bergkamp zichzelf een mogelijkheid te verschaffen. De doelman voorkwam dat Huitema's actie op het world wide web trendy werd, waarna diezelfde Huitema (broer Joey keek geblesseerd toe) even later de bal voorgaf op Robin Semplonius, wiens volley over de lat verdween. Hoewel die actie geen rendement opleverde, gaf die wel aan dat ook bij "Sempie 2.0" het gevoel voor de juiste plek in de genen zit.



​Kort voor en kort na die volley maakte Devilee een aantal schoten onschadelijk, al had hij bij de laatste twee handelingen nodig om het gevaar echt te bezweren. Het gevaar van de zijde van Sneek Wit Zwart verscheen vervolgens nog één keer op het netvlies, doch na een corner van Kevin Huitema lukte het ook Marco Rijpkema niet om met een kopbal de nul van het scorebord te halen. Derhalve bleef het bij 0-1 in een over het geheel genomen ietwat rommelige wedstrijd. Een wedstrijd die de technische staf met betrekking tot het leggen van de puzzelstukjes bovendien weinig antwoorden opleverde Komende dinsdag hopen Rietdijk en Boot met betrekking tot de puzzel ongetwijfeld meer antwoorden te krijgen als Sneek Wit Zwart op sportpark De Magere Weide in Leeuwarden tegen LAC Frisia 1883 oefent.

Sneek Wit Zwart - Leeuwarder Zwaluwen 0-1 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Jeton Musliu (7.)

Gele kaart: Freerk de Jong, Kevin Huitema, Stefan Westhof (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart 1e helft: Jelmer Popma, Alwin Velds, Brian Wittermans, Thijs Goes, Nils Bruining. Freerk de Jong, Daniël Bennik, Geart Hiemstra, Jorn Wester en Dani Mohamad

Opstelling Sneek Wit Zwart 2e helft: Joram Devilee, Sidney Veltkamp, Joey Westerhof, Marco Rijpkema, Joris Speelman, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Stefan Westhof, Jan Dommerholt (63. Jorn Wester), Kevin Huitema en Robin Semplonius.

Bron: https://pengel.weebly.com/