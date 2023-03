Odensehuis in Sneek ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen

Als er sprake is van dementie dan verandert er vaak veel. Waar loop je tegenaan en hoe kun je daar het beste mee omgaan? Daarvoor kun je terecht bij het Odensehuis in Sneek. In het Odensehuis aan de Waterhoenstraat 2 in Sneek, locatie Lewinski zijn de bezoekers en vrijwilligers van harte welkom. De sfeer binnen een Odensehuis is ontspannen en gezellig en dat is nou net de bedoeling, zo vertellen medeoprichters en ervaringsdeskundigen Martine Adema en Niels Nijdam.Een plek waar de dynamiek van mensen met deze diagnose goed tot zijn recht komt, waar ze begeleid worden en hun frustraties kunnen uiten. En niet alleen die van hunzelf maar ook van de mantelzorger. Een plek waar mensen ongedwongen binnen kunnen lopen en samen kunnen zijn.

Weg van zorgsysteem

Martine is ervaringsdeskundige, haar man kreeg jong de diagnose Alzheimer. “Het was een enorme zoektocht”, legt ze uit. “Wat is er? Waar kun je terecht met al je zorgen? Je komt zomaar in een situatie die je leven op de kop zet. Er is in de tussentijd gelukkig veel veranderd, er zijn tv-programma’s over dementie en er is veel meer aandacht voor de ziekte. Organisaties weten elkaar ook steeds beter te vinden, en dat moet ook. Dementie is zo onderhand volksziekte nummer één, de maatschappij moet daarin mee. Het gedachtengoed van het Odensehuis sprak ons zo aan dat we inmiddels zeven Odensehuizen in Friesland hebben opgericht. We vinden het belangrijk dat mensen hier nog even weg zijn van het zorgsysteem.

Al voor zij in aanraking zijn (gekomen) met het zorgsysteem staat het Odensehuis open voor vragen en kunnen hen de weg wijzen.

Op maandag en woensdag zijn we open van 10.00 tot 16.00 uur en zijn mensen met beginnende geheugenproblemen en dementie van harte welkom, samen met hun naasten. Alles mag hier en niks moet. We zijn hier niet ‘activiteitgericht’ en werken ook niet met indicaties. Je bent hier mens onder de mensen.

Werving vrijwilligers

Martine en Niels werken met veel passie en inzet en zien onder hun ogen vriendschappen ontstaan en nieuwe sociale kringen. “Ons werk is zo zinvol”, zegt Niels enthousiast. “Samen met onze vrijwilligers maken we er iedere keer weer een gezellige dag van en zorgen we ervoor dat onze bezoekers zich gezien voelen. We vermaken ze niet maar vragen wat we voor hen kunnen betekenen. Mantelzorgers kunnen informatie krijgen over het ziektebeeld en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. We bieden een veilige en fijne plek voor het uitwisselen van ervaringen. Mensen zitten allemaal in hetzelfde schuitje.” “Het werk is heel vrij”, vult Martine aan. “We hoeven niet alles eindeloos te verantwoorden en stapels formulieren in te vullen. En dat scheelt, want die tijd besteden wij liever aan echte aandacht voor de mensen. Om die aandacht goed te kunnen blijven geven zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dus als lezers zich aangesproken voelen…”

Je kunt je aanmelden via onderstaande gegevens.

Odensehuis Sneek

Waterhoenstraat 2

8601 XT Sneek

Niels Nijdam, 06 – 29 39 15 51

Martine Adema, 06 – 24 37 80 84