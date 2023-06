Odensehuis in Sneek officieel geopend: Veilige haven voor mensen met dementie, mantelzorgers en hun naasten

SNEEK- Gistermiddag heeft wethouder Marianne Poelman van de gemeente Súdwest-Fryslân het Odensehuis in Sneek geopend. Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers. Het Odensehuis in Sneek, gevestigd in Lewinski aan de Waterhoenstraat 2, is elke maandag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

Ervaringsdeskundigen

Het was gistermiddag behoorlijk druk bij de opening van het Odensehuis in Sneek. Niet zo verwonderlijk want het was na alle voorbereidingen om ook in de Waterpoortstad tot een Odensehuis te komen een moment om stil te staan bij de opening.

Vooraf aan de opening spraken we met Martine Adema, samen met Niels Nijdam medeoprichter van inmiddels zeven Odensehuizen in Friesland, waarvan er in Súdwest-Fryslân ook in Bolsward eentje is gevestigd.

“Ik vind het zo bijzonder dat nu in Sneek ook een Odensehuis is. Bijzonder omdat ik met anderen mensen blij kan maken, letterlijk en figuurlijk”, zegt een goedlachse Marine Adema. Als ervaringsdeskundigen weet Martine heel goed hoe het zware ziekteproces kan verlopen. En die ervaring deelt ze nu met de bezoekers van het Odensehuis.

Normaal doen

“Mijn man werd zo ziek, hij kreeg Alzheimer op jonge leeftijd. Je komt dan in een rouwproces, terwijl je partner er nog is. Je weet gewoon niet waar je naar toe moet. Hulp is moeilijk te vinden. Je wilt eigenlijk heel ver bij het zorgsysteem vandaan blijven, je komt dan bij indicaties en aanvragen. Heel veel gedoe, zeg maar. En je geeft toe dat je ziek bent. Dat is voor degene met dementie echt een ramp. Mijn man vond dat heel erg, hij zei ook heel vaak dat mensen normaal tegen hem moesten doen. Gewoon in de maatschappij willen horen. Voordat mensen met Alzheimer in de dagbesteding komen moet er iets preventiefs zijn, waar mensen met hun ellende terecht kunnen. Daar waar ze hun ei kwijt kunnen, waar je adviezen kunt vragen en lotgenoten ontmoeten.”

In het Odensehuis weet je bij binnenkomst niet wie er ziek zijn en wie de begeleiders, er wordt geen onderscheid gemaakt.

“Ik zeg altijd tegen de vrijwilligers dat ze bij het voorstellen alleen hun naam zeggen. Punt. Je hoort gewoon in deze maatschappij, daarom is dit Odensehuis bij Lewinski zo fantastisch. Je gaat hier naar een theater in een hele gezellige omgeving. Je zit niet in een zorgomgeving. Dat zit je hier ook wel, maar het voelt anders.”

Anna Werkman werkzaam bij Patyna, die ook aanwezig is als wij Martine interviewen, maakt wel de kanttekening dat ook in de zorginstellingen rekening wordt gehouden met de verschillende fases waarin iemand met Alzheimer zich bevindt.

Ervaringsdeskundige Martine is ook de eerste die toegeeft dat de dagbestedingen heel goed werk verrichten. “Daar word je fantastisch behandeld dat je daar aan toe bent, dat is essentieel. Het Odensehuis is het voorportaal op die fase!”

Wereld op z’n kop

Ook voor Judith en haar man Arnold de Jong stond op 10 oktober 2022 de wereld op z’n kop, toen bij Judith de diagnose Alzheimer werd gesteld. “In onze zoektocht naar houvast, kwamen we heel snel in contact met Marine Adema”, vertelt De Jong, gisteren ceremoniemeester bij de opening.

“Voor ons was het Odense Huis, op dat moment in Bolsward, de veilige haven waar we behoefte aan hadden. Met herkenning je verhaal kunnen doen, een lach of een traan, een spelletje of een liedje. Kortom, ertoe doen in een veilige en plezierige omgeving.”

Die veilige plek is er nu ook in Sneek. Voor meer info: https://www.odensehuissneek.nl/