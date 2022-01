Ode voor jarige Jarig en doedelzakmuziek

YSBRECHTUM- Zelfs in coronatijd moet je de slingers ophangen vindt Jannie Pluister uit Ysbrechtum en al helemaal op de dag dat je echtgenoot 60 jaar is geworden. Daarom kreeg haar jarige Jarig vanmorgen al een ontbijt op bed, werden er slingers met daarop zijn leeftijd opgehangen rond huis op Schoonoord in Ysbrechtum. En was er doedelzakmuziek en een speciaal geschreven ode voor Jarig.