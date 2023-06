ODC Windsurfer brengt legendarische windsurfers naar het Heegermeer

HEEG- Het Open Nederlands Kampioenschap (ODC) voor de Windsurfer klasse staat voor de deur. Van vrijdag 23 juni tot en met zondag 25 juni 2023 komt op het Heegermeer een gemengd gezelschap van jonge en oude windsurfcracks samen voor een spannende wedstrijdserie, georganiseerd door WaterSportvereniging Heeg (WSH) in samenwerking met de Windsurfer Klasse Nederland. Vrijdagmiddag wordt een slalom georganiseerd als 'practice race', zaterdag en zondag worden 8-10 races gevaren om het kampioenschap.

De Windsurfer, een klassiek en van origine olympisch surfboard, is duidelijk bezig met een opmars en trekt ervaren deelnemers van alle leeftijden aan, waaronder oud olympische en wereldkampioenen. Meer dan 40 windsurfliefhebbers vanuit Nederland, Duitsland en België zullen hun vaardigheden en doorzettingsvermogen op de proef stellen tijdens dit drie dagen durende evenement.

WaterSportvereniging Heeg is verheugd om gastheer te zijn van dit mooie evenement. Bij de WSH krijgt het windsurfen veel aandacht, elke dinsdag en woensdagavond wordt inmiddels door een groeiende groep surfers les gevolgd en trainen er ok toptalenten. Met haar expertise in het organiseren van watersportwedstrijden, het Sylhûs (haar mooie watersportcentrum) en de liefde voor het Heegermeer, staat de WSH garant voor inmiddels het derde succesvolle windsurf kampioenschap.

Windsurfers, watersportliefhebbers en nieuwsgierige toeschouwers zijn van harte uitgenodigd om het ODC Windsurfer LT bij te wonen of te volgen vanaf het terras van het Sylhus.



Voor meer informatie over het Open Nederlands Kampioenschap Windsurfer LT, inclusief registratie en het programma, kunt u terecht op de officiële website van de WSH: https://wsheeg.nl/odc-windsurfer-lt-2023/.