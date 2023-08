OBW- Grachtenconcert Sneek

SNEEK- Het OBW Grachtenconcert is een vervolg op het Sneekweek Slotconcert wat in het kader van het 80e jubileum van de zeilweek als spetterende slot werd georganiseerd in de grachten van Sneek. Dit onderdeel liet een heel een ander geluid horen dan in de Sneekweek in de stad te horen was op de muziekpleinen, nl in de vorm van een (semi)klassiek openluchtconcert. Omdat het meteen een groot succes was en dit concert in Sneek en omgeving het enige semi klassieke openluchtconcert was, is besloten er een vervolg aan te geven.