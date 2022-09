OBW Grachtenconcert sluit UitFestival in Sneek af ‘op het water, voor het Theater’

SNEEK- Komende zondag, 11 september 2022, wordt het OBW Grachtenconcert gehouden ‘op het water voor het Theater’ van 16.00 tot 18.00 uur. Het OBW Grachtenconcert is een vervolg op het Sneekweek Slotconcert, wat in het kader van het 80e jubileum van de zeilweek als spetterende slot werd georganiseerd. Omdat het meteen een groot succes was en dit concert in Sneek en omgeving het enige semi klassieke openluchtconcert was, is besloten er een vervolg aan te geven.

Onderdeel UITfestival SWF

In 2022 zal het grachtenconcert deel uitmaken van het Uitfestival Súdwest Fryslân, de aftrap van het culturele seizoen in Sneek. Van een markt met kraampjes, ontwikkelde het evenement zich tot een veelzijdig festival door de hele binnenstad, met optredens, exposities en straattheater. Sinds 2020 werd het programma van het uitfestival verspreid over verschillende locaties in geheel gemeente Súdwest Fryslân, waarbij elk dorp, stad geënthousiasmeerd wordt een afwisselend cultureel aanbod in hun eigen dorp/stad te organiseren. Dit weekend wordt nu afgesloten met het OBW Grachtenconcert, toegankelijk voor jong en oud, uit geheel gemeente Súdwest Fryslân. Het grachtenconcert heeft het OBW Sneek als nieuwe hoofdsponsor en gaat daarom verder onder de naam ‘OBW Grachtenconcert’.

De BASIC XL zal het OBW Grachtenconcert uitvoeren met als speciale solisten: Janneke Brakels, Maaike Kampen en Jelle B. De Friese zanger heeft onlangs zijn zangcarrière weer opgepakt naast zijn lerarencarriere en zal samen met leerlingen een speciale act verzorgen zondag 11 september. De muzikale leiding is onder auspiciën van Theo Brouwer. Het orkest van DEBASIC XL bestaat uit zowel amateurs als professionals met strijkers, blazers en een ritmegroep met leden verspreid over de hele provincie en ver daar buiten. Kerkdienst met TOP2000 band Voorafgaand aan het OBW Grachtenconcert zal ook weer een openbare gezamenlijke kerkdienst gehouden worden, van 12.30 tot 13.30 uur. Deze dienst zal worden geleid door Wouter Bandstra samen met muzikale ondersteuning door een fantastische Top2000 band. De dienst wordt aangeboden door de gezamenlijke kerken in Sneek.

Sponsors

OBW Sneek is hoofdsponsor van het concert. Ook dragen bij Rabobank, de gemeente SWF, Sneek Promotion, Vereniging Ondernemend Sneek/Ondernemersfonds SWF, Lionsclub Sneek Waterstad en vrienden van de Sneekweek. De Lionsclub Sneek Waterstad geven ongeveer 100 senioren de mogelijkheid om het concert bij te wonen. Zoals ook andere jaren, worden deze oudere gasten voorzien van een lekker drankje & hapje en, waar nodig, geholpen door de professionele medewerkers van diverse zorginstellingen.

Toegang OBW Grachtenconcert

Het concert is gratis toegankelijk langs de kades, maar extra leuk is het natuurlijk als je vanaf je eigen sloep kunt genieten van het concert en de openlucht kerkdienst. Je hoeft je niet aan te melden maar kunt gewoon met je sloep komen. Er wordt per sloep een bedrag bijdrage van 20 euro gevraagd als tegemoetkoming in de kosten voor het programma, die je ter plaatse kunt afrekenen.

Met een VIP plaats vooraan liggen

Wil je graag vooraan liggen om niets van het prachtige concert te missen? Meld je dan meteen aan voor een VIP plaats voor het podium. Kosten per sloep zijn € 100,- .

Graag zsm aanmelden via grachtenconcert@gmail.com onder vermelding ‘VIP plaats OBW-Grachtenconcert’, naam en e-mail en u ontvangt een bevestiging. De kosten kunnen voorafgaand aan het concert op locatie contant of via pin voldaan worden.

Draaitijden Koninginnebrug

De Koninginnebrug over de Looxmagracht zal op zaterdag en zondag zeer beperkt draaien. Zorg dat je op tijd bent! Ben je te laat, dan kun je er niet doorheen.

Zaterdag: 12.00, 15.00 en 18.00 uur

Zondag: 12.00, 15.00 en 19.00 uur Maximale doorvaarthoogte vaste brug Parkstraat/Koperen Kees is 1,40 meter.

Programma zaterdag 10 september 2022

16.30-17.15 uur Antwerp Gipsy-Ska Orchestra

De band Antwerp Gipsy-Ska Orchestra treedt zaterdagavond op in het Bolwerk Sneek en zal zaterdagmiddag het muzikale slot zijn in de openlucht op het podium op de gracht voor het Theater Sneek.

De band bestaat uit muzikanten met zeer diverse muzikale achtergronden hebben de handen ineen geslagen om de pure, rauwe energie van authentieke Roma Gipsy/Griekse en Turkse melodieën te combineren met de ultra-dansbare ska-groove! Een charismatische frontman, geloofwaardigheid op straat, ongelooflijke energie op het podium, een grote verscheidenheid aan stijlen en ritmes die de grenzen verleggen van wat we kennen als ska-muziek, opvallende melodieën die zweven van vreugde en duiken met melancholie, improvisatievaardigheden die passen bij een jazzcombo en het beste van alles…

Programma zondag 11 september 2022

12.30 uur – 13.30 uur Openlucht Kerkdienst met Top2000 band ‘lopen over water’

Openbare Kerkdienst op het podium in de gracht met medewerking van een fantastische Top 2000 band. Deze openlucht openbare kerkdienst wordt mede mogelijk gemaakt door de gezamenlijk kerken in Sneek.

16.00 – 18.00 uur OBW Grachtenconcert ‘op het water voor het Theater’

Het OBW Grachtenconcert dit jaar voor het Theater Sneek is een semi-klassiek concert die de festiviteiten van het UITfestival Sneek SWF zal afsluiten. Dit jaar met speciale medewerking van Janneke Brakels, Maaike Kampen en Jelle B. De muzikale leiding is onder auspiciën van Theo Brouwer. Het orkest van DEBASIC XL bestaat uit zowel amateurs als professionals met strijkers, blazers en een ritmegroep met leden verspreid over de hele provincie en ver daar buiten.