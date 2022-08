OBW Grachtenconcert: Er kunnen nog wel wat senioren bij!

SNEEK- Het OBW Grachtenconcert op het water bij het Theater wordt een drijvend ponton geplaatst waarop het orkest gaat spelen. In de Westersingel liggen de sloepen en aan de walkant staat het publiek. Er is nog plaats voor oudere mensen uit Sneek op 11 september geheel verzorgd kunnen genieten van een mooie muzikale middag. Het concert is gratis.

Datum : 11 september 2022. Locatie : Rondom Theater Sneek Westersingel/Kerkgracht. Aanvang concert : 16.00 uur - Einde ca. 18.00 uur. Hoofdsponsor : Old Burger Weeshuis (OBW). Organisator en Initiator ouderen muziekterras : Lionsclub Sneek Waterstad. Orkest : BasicXL Band ca. 40 muzikanten o.l.v. Theo Brouwer. Vocalisten : Frisse Friese Meiden, Jelle B, Elske de Wal. Toiletvoorziening : er wordt gebruik gemaakt van de toiletten in het Theater. Verzorging ouderen : er is een heel team aanwezig dat de ouderen begeleidt en voorziet van een hapje en een drankje. EHBO : er is een EHBO team aanwezig.

Aanmelden via sneekwaterstad@lions.nl