Obstakelbrug over de Waterpoortsgracht is weer terug

Ook in 2002 werd de loopbrug gerenoveerd en werd het houtwerk vervangen en staalwerk geconserveerd. Vanmorgen is de veelbesproken brug weer teruggeplaatst door de firma Van der Wal & Stienstra uit IJlst.

Voor vele Snekers hoefde dat niet zo nodig: “Deze zogenaamde Wonderbrug is een waar obstakel voor mensen die niet goed ter been zijn. Trouwens probeer er maar eens met een kinderwagen overheen te komen. Misschien is de eerdere ophaalbrug een optie”, was een veel gehoord commentaar in de afgelopen maanden.

Obstakelbrug

In haar onnavolgbare wijsheid is er anders beslist in de Marktstraat. Misschien het naambordje van de brug nu ook even veranderen in: Obstakelbrug?