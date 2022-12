Obama Fest zondag 18 december in Lollum

LOLLUM - Zondagmiddag vanaf 16.00 uur is de deur van de Nije Haven in Lollum geopend voor belangstellenden. In een vernieuwde samenstelling presenteert de band Joop Obama & The Presidents zich aan het publiek. De band timmert in Friesland al een tijdlang aan de weg. Diverse feesttenten en zalen werden door hen op de kop gezet.