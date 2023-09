It publyk dat op de betinking ôf komt is wol wat feroare sûnt ûnder oare de coronakrisis, wêryn't it begryp frijheid foar guon minsken in ekstra lading krige.

Lolke Huitema fan Tersoal hat by sa'n tritich betinkings west en sjocht no ek oare minsken: "Je kinne oan de klean fan de minsken meastentiids wol sjen. Net gewoan yn de spikerbroek bygelyks. Se ha ek in soad flaggefertoan, dêr ha ik sels net safolle mei." Mar it smyt neffens Huitema gjin problemen op: "It byt elkoar net."

"Respekt"

Foar ynterim-foarsitter Bruno Rummler fan de organisaasje is it wichtich dat der romte foar elkenien. Rummler: "Salang't je respekt foar elkoar hâlde, fine wy it moai as wy alles betsjinje kinne. Dêrmei hoege je net de iene of de oare kant te kiezen. Sa is it hjir ea ek ûntstien."