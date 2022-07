Oane Galama wint met een centimeter verschil in Winsum

WINSUM - Oane Galama heeft het fierljeppen in Winsum gewonnen. Met een sprong van 19,78 meter was zijn afstand een centimeter verder dan nummer twee Rutger Piersma.

Na de voorronde ging Sytse Bokma nog aan de leiding met 19,43 meter. Ook de 19,13 meter van Rutger Piersma was beter dan de beste voorrondesprong van Galama (19,01 meter).

Persoonlijk record voor Smit

In de finale ging de tussenstand echter volledig op z'n kop. Minne Smit kwam na de eerste finalesprong aan de leiding. Zijn 19,46 meter was een nieuw pr. Genoeg voor de overwinning was het echter niet, want Galama ging met 19,78 meter ruim over de afstand van Smit heen.