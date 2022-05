Oane Galama wint fierljeppen in Winsum

Achter Oane Galama werd Ysbrand Galama tweede met 19,12 meter als verste afstand. De derde plaats was voor Rutger Piersma (18,60 meter).

Van der Wal beste vrouw

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Marrit van der Wal uit It Heidenskip. Zij haalde de finale maar net, maar met een laatste sprong van 16,31 meter nam zij de leiding over van Tessa Kramer. Kramer (15.51) kon de achterstand niet meer goedmaken en eindigde als tweede. Derde was Inger Haanstra.

Wisse Broekstra uit Tzummarum had de verste sprong bij de junioren. Afgelopen week sprong hij zelfs beter dan alle senioren, maar dat was deze keer niet het geval. Al was de 18,98 meter van zaterdag ook een heel behoorlijke sprong. Achter Broekstra werd Rutger Haanstra tweede (17.66) en Peter Faber derde (16.63).

Douwe Franke Westra uit Burgum won bij de jongens. Hij verbeterde zijn pr met een kleine meter en kwam tot een sprong van 15,60 meter. Bij de meisjes sprong Sanne Bouwstra (Reduzum) het verst met 13,61 meter.

Bron: Omrop Fryslân