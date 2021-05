Nynke Oud maakt rentree bij VC Sneek dames 1

Nynke Oud komt uit de jeugdopleiding van VC Sneek. Van haar 9e tot en met 21e is Nynke voor VC Sneek uitgekomen, waarvan de laatste 5 jaren voor Dames 1. Zij heeft met VC Sneek tweemaal de landstitel gewonnen, één keer de beker en twee keer de supercup. De afgelopen 5 jaar heeft Nynke op het hoogste niveau in diverse Europese landen gespeeld: 1 jaar TFOC Frankrijk, 1 jaar GVK Zweden, twee seizoenen VC Wiesbaden Duitsland en het afgelopen jaar bij VBC Charmalières in Frankrijk.

Nynke ziet ernaar uit om met VC Sneek het komend seizoen in de Nederlandse Eredivisie uit te komen. Daarnaast zal Nynke haar internationale kennis en ervaring delen binnen de club en daarmee bijdragen aan het versterken van het topsportklimaat en de ambities van VC Sneek op de middellange termijn.

Op stoom

Het bestuur van VC Sneek is erg content met het feit dat de selectie van Dames 1 al in een zo ver gevorderd stadium is. Hierbij is het ook goed om te noemen dat alle voorbereiding voor het nieuwe seizoen voor de hele club op stoom komt. Met de versoepelingen in het vooruitzicht wordt er hard gewerkt, zodat de leden in het nieuwe seizoen weer kunnen genieten van volleyballen tijdens training en wedstrijden!

VC Sneek commissies zijn hierbij volop in actie om voorbereidingen te treffen. Bijvoorbeeld de puzzel ‘teamsamenstelling’ weer kloppend te krijgen, het trainingsschema passend te maken en alles rondom de wedstrijdzaken te regelen. Daarbij wordt ook alles in gereedheid gebracht om de teams weer van de juiste kleding te voorzien en ondertussen wordt er hard gewerkt aan de organisatie van de toernooien.