Nyk de Vries treedt op in Estland en Ierland

LEEUWARDEN- Dichter, schrijver en muzikant Nyk de Vries is uitgenodigd voor twee buitenlandse literaire festivals, in respectievelijk Estland en Ierland. Van 13 t/m 15 mei is de voormalig Dichter fan Fryslân te gast op het Prima Vista Literary Festival in Tartu, dat net als Leeuwarden de status van UNESCO City of Literature heeft.

Enkele dagen later is hij te gast in Cork, op het Cork International Poetry Festival dat plaatsvindt van 18 t/m 21 mei. Meteen na terugkomst, op zondagmiddag 22 mei, treedt hij op op Explore the North met het Rotterdamse Artvark Saxophone Quartet. In De Westerkerk te Leeuwarden spelen ze hun voorstelling ’Tagelyk’ die vorig jaar in première ging op Poetry International. Momenteel leggen Nyk de Vries en Artvark de laatste hand aan een luisteralbum van ’Tagelyk’, een mix van muziekalbum en luisterboek, dat in september zal gaan verschijnen.

Meer info Prima Vista Literary Festival:

https://kirjandusfestival.tartu.ee/en/programme/

Meer info Cork International Poetry Festival:

https://www.corkpoetryfest.net/friday.html

Meer info ’Tagelyk’ op Explore the North:

https://www.explore-the-north.nl/nl/agendaitem/tagelyk-nyk-de-vries-artvark-saxophone-quartet

zondag 22 mei

15.00 uur

De Westerkerk Leeuwarden