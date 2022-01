Nyck de Vries wint seizoensouverture Formule E

SNEEK - Regerend Formule E-wereldkampioen Nyck de Vries is uitstekend begonnen aan het Formule E-seizoen. De man uit Uitwellingerga schreef de eerste race van het jaar op zijn naam op overtuigende wijze, maar wel pas nadat hij de leiding cadeau kreeg van zijn teamgenoot.

De eerste Formule E-race in de straten van Diriyah (Saoedi Arabië) begon Nyck de Vries vanaf plek drie. De Vries kende een goede start en pakte meteen al plek 2 achter de Belg Stoffel Vandoorne die vanaf pole position was gestart.

De race, die 45 minuten plus een ronde duurt, brandde al snel los toen de eerste Attack Modes werden ingezet. Vooraan het veld koos de top vier er voor om al snel gebruik te maken van de drie minuten extra vermogen. Het veranderde echter niets aan de rangorde. Na tien minuten ging Vandoorne nog steeds aan de leiding, gevolgd door De Vries.

Met nog 26 minuten op de klok wilde Vandoorne zijn tweede Attack Mode activeren, maar reed niet goed over de activatiezone. Het gevolg: geen Attack Mode voor Vandoorne en De Vries kreeg de leiding in de race daarmee in zijn schoot geworpen!

Nadat De Vries de leiding overnam, werd duidelijk dat hij minstens zo snel was als zijn teamgenoot Vandoorne. Langzaam maar zeker werd het gat tussen beide koplopers groter en kwam zijn koppositie niet meer in gevaar. De Vries pakt door zijn zege logischerwijs de leiding in het klassement, gevolgd door teamgenoot Vandoorne.