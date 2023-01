Nyck de Vries volop in training voor zijn eerste seizoen in de Formule 1

SNEEK - Begin maart start in Bahrein het Formule 1 seizoen en voor Nyck de Vries uit Uitwellingerga wordt dit zijn full-time Formule 1-debuut. Bij het team van AlphaTauri maakt de coureur zijn opwachting en inmiddels is hij flink aan het trainen geslagen om zo fit mogelijk voor de dag te komen als het seizoen begint.

Sinds de bevestiging dat De Vries komend seizoen voor AlphaTauri rijdt is hij aan het trainen met trainer Pyry Salmela. Salmela is als performance coach al vanaf 2014 aanwezig in de Formule 1. Hij is ook de coach van Pierre Gasly, teamgenoot bij AlphaTauri van Nyck de Vries. Tijdens zijn Formule 1 debuut vorig seizoen in Italië kwam De Vries erachter welke impact een Formule 1 race op zijn lichaam had. Hij kon toen nauwelijks uit zijn auto komen. De trainingsarbeid nu is dus niet voor niets.

Onlangs plaatste Pyry Salmela een video op zijn Instagramaccount waarmee de fans een indruk kunnen krijgen hoe hard De Vries op dit moment aan het trainen is. De twee zijn gedurende de winterstop aan het werk in Dubai, en daar blijft hij voorlopig om zich optimaal klaar te stomen op het 2023-seizoen. Op de video is te zien dat De Vries een deadlift maakt van 130 kilo, wat 2,2 keer zijn lichaamsgewicht is. Een flinke prestatie en daar was de Friese coureur zelf ook erg blij mee.