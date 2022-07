Nyck de Vries vervangt Lewis Hamilton in de vrije training bij Formule 1 Frankrijk

UITWELLINGERGA - Autocoureur Nyck de Vries rijdt vrijdag in de auto van Lewis Hamilton. Hij krijgt dan de kans om zich in een vrije training op de Grand Prix van Frankrijk te bewijzen in de Formule 1.

In mei maakte De Vries al zijn debuut in de Formule 1. Dat was bij een vrije training voor de GP van Spanje. Toen reed hij in de auto van Alexander Albon van Williams-Mercedes.In Barcelona reed de 27-jarige Friese coureur de achttiende tijd, daarmee was hij net wat sneller dan de andere Williams-coureur, Nicholas Latifi.