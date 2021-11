Nyck de Vries verdedigt Formule E-titel met Mercedes

SNEEK- Regerend Formule E-kampioen Nyck de Vries uit Uitwellingerga rijdt ook volgend seizoen in de elektrische raceklasse. "Never change a winning team", klonk het bij de teampresentatie van Mercedes.

De naam van 26-jarige coureur viel de afgelopen maanden regelmatig op het moment dat er een stoeltje vrijkwam in de Formule 1. Inmiddels is duidelijk dat een overstap naar de meest prestigieuze raceklasse er niet in zit.

En dus verdedigt hij volgend jaar zijn titel in de Formule E. Zijn ploeggenoot is net als vorig jaar Stoffel Vandoorne uit België.

Het wordt het laatste jaar dat De Vries voor Mercedes in de elektrische raceklasse gaat rijden. Het team stopt na volgend seizoen in de Formule E, om meer de focus te leggen op de Formule 1. Dat zou een beter platform zijn voor onderzoek en ontwikkeling.

De Vries pakte in augustus de titel in de Formule E na een spectaculaire slotrace. In 2019 werd hij ook al kampioen in de Formule 2.

Reserverijder Formule 1

De Vries is ook de officiële reservecoureur van het Formule 1-team van wereldkampioen Lewis Hamilton. "Ik ben twee keer wereldkampioen, op sportief gebied heb ik alles gedaan wat ik heb kunnen doen. Ik vind het een eer dat mijn naam wordt gelinkt aan teams in de Formule 1", zei De Vries in september.

Het Formule E-seizoen begint in het weekend van 28 en 29 januari in Saudi-Arabië.