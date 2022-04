Nyck de Vries valt uit bij Formule E-race van Rome

ROME - Nyck de Vries is zaterdagmiddag in de Formule E-race van Rome uitgevallen. De auto van de coureur uit Uitwellingerga kreeg aan het eind van de race een mankement.

De Vries mocht in Italië vanaf de derde plaats starten. Zijn teamgenoot bij Mercedes, Stoffel Vandoorne, startte vanaf pole position.

In het begin van de race kon de Friese coureur zijn podiumplaats nog vasthouden, maar daarna zakte hij af naar de tiende plaats. In de absolute slotfase kon de auto van De Vries niet meer verder.

Na afloop liet De Vries via zijn Mercedes-team weten dat een toppositie nooit een mogelijkheid was. Over zijn start was hij nog tevreden, net als zijn eerste ronden. Maar daarna miste zijn wagen het juiste tempo. “We waren niet snel genoeg”, treurde De Vries. “Ik heb het geprobeerd, maar het was niet goed.”

De Vries haalde uiteindelijk niet eens de finish. “Ik deed een poging om Pascal (Wehrlein) in bocht zeven in te halen. Maar hij sloot de deur en er was contact bij het naderen van de bocht. Mijn stuur werd verbogen na het contact en toen was ik gedwongen om op te geven.”

De overwinning in Rome ging naar de Nieuw-Zeelander Mitch Evans. De Nederlander Robin Frijns werd tweede en de derde plaats was voor Vandoorne. In het klassement staat De Vries na de vierde race op de vijfde plaats met 38 punten. De Zwitser Edoardo Mortara staat met 49 punten bovenaan.

Nieuwe kans

De Vries heeft zondag een nieuwe kans op een resultaat. Dan rijden de Formule E-coureurs de tweede wedstrijd in Rome. Deze race start om 15.00 uur.