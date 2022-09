Nyck de Vries topkandidaat bij AlphaTauri

SNEEK - De geruchtencarroussel rond autocoureur Nyck de Vries uit Uitwellingerga draait volop. Na zijn succesvolle debuut in de Formule 1 afgelopen weekend met een 9e plaats op het circuit van Monza wordt de 27-jarige Fries in verband gebracht met meerdere teams.

Volgens ingewijden komt het Formule 1-stoeltje in 2023 steeds dichterbij voor De Vries. De coureur is gesignaleerd in Graz met Helmut Marko van Red Bull en is de topkandidaat om Pierre Gasly op te volgen bij AlphaTauri.

Coureur Pierre Gasly is op zijn beurt op weg naar Alpine. De Vries is ook bij dit Franse team in beeld, mocht de overgang van Gasly niet doorgaan. Eerder was de Amerikaan Colton Herta in beeld bij AlphaTauri, maar die deal lijkt van de baan. Inmiddels is De Vries dus in beeld bij AlphaTauri. Gezien zijn meeting met Red Bull-topman Marko is een deal dichtbij. Gasly zou dan alsnog naar Alpine kunnen.

GP Singapore

Mogelijk verschijnt Nyck de Vries ook aan de start van de GP van Singapore begin oktober, omdat coureur Alexander Albon nog herstellende is van een blindedarmontsteking. Afgelopen zondag was De Vries al de vervanger van Albon tijdens de GP van Italië.